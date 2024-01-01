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إدارة بايدن قد ترفع “هيئة تحرير الشام” من قائمة الإرهاب كمكافئة لإسقاط الأسد

الإثنين 09 ديسمبر 2024 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة بايدن قد ترفع “هيئة تحرير الشام” من قائمة الإرهاب كمكافئة لإسقاط الأسد



القدس المحتلة / سما/

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، إنّ الأخير يعمل على ضمان الاستقرار في سوريا.
وأضافت أنّ هذا الأمر “يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن تقوم الولايات المتحدة برفع الجماعة المتمردة، التي أطاحت الرئيس السوري بشار الأسد، من قائمة الإرهاب من أجل التعامل معها بشكل أعمق”.
يأتي ذلك في وقت ذكرت وسائل إعلام روسية، أمس الأحد، أنّ الأسد توجه وعائلته إلى روسيا.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إنّ واشنطن لاحظت الجهود التي يبذلها القادة المسلحون لتخفيف خطابهم والتقليل من جذورهم الإسلامية المتشددة، مضيفًا أنه “لن نقوم بتقييم كلماتهم فحسب، بل أيضاً أفعالهم”.
وكانت المعارضة السورية المسلحة أعلنت، أمس الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام السوري، واستمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.

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