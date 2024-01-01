"كاتس" يأمر باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة السورية

القدس المحتلة / سما/

أمر وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، جيشه باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا.

ويأتي ذلك بعد أن توغل الجيش الإسرائيلي، أمس، إثر سقوط نظام بشار الأسد، عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته تكثّف بناء "العائق الهندسيّ" بالجولان السوري المحتلّ مع الحدود مع سورية، مشيرا إلى "شرق (أوسط) جديد".

وجاء في تعليمات كاتس للجيش، حسب بيان صادر عن مكتب وزير الأمن، أن يوسع الجيش الإسرائيلي المناطق التي يحتلها في الأراضي السورية بهدف "إنشاء منطقة آمنة خالية من سلاح إستراتيجي ثقيل في منطقة الجنوب (جنوب الجولان في الأراضي السورية) إضافة إلى المنطقة العازلة"، بادعاء أن من شأنها تشكيل تهديدا على إسرائيل، "وخلال ذلك إجراء اتصال مع السكان الدروز في المنطقة ومجموعات سكانية أخرى".