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الأجهزة الأمنية: نواصل الجهود لفرض الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون في جنين

الإثنين 09 ديسمبر 2024 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأجهزة الأمنية: نواصل الجهود لفرض الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون في جنين



جنين/ سما/

واصلت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، ملاحقة الخارجين على القانون في مدينة جنين ومخيمها، وجهود فرض الامن والنظام، حفاظا على السلم الأهلي، وحماية حقوق المواطن.

وقال الناطق باسم المؤسسة الأمنية العميد أنور رجب للوكالة الرسمية، إن الجهود الأمنية التي تبذلها المؤسسة الأمنية في جنين ومخيمها مستمرة وستتوسع وفق ضوابط وآليات تراعي أمن المواطن وسير الحياة بشكلها الطبيعي.

واكد أنه لا تراجع عن فرض القانون والنظام واعتقال كل الخارجين على القانون وتجفيف مواردهم وقطع قنوات الدعم المالي المشبوه عنهم، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء الفلسطيني ومحاسبتهم.

وأشار رجب إلى إصابة عنصر من قوى الأمن بجروح متوسطة خلال العملية، وحالته مستقرة.

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