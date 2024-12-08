وفاة رئيس وكالة "وفا" الأسبق محمد الشرافي في القاهرة

رام الله / سما/

نعت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، رئيسها الأسبق محمد نجيب الشرافي الذي توفي اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة.

وتقدم المشرف العام على الإعلام الرسمي، رئيس مجلس إدارة "وفا"، الوزير أحمد عساف، باسمه، وباسم المدراء العامين، والكادر الصحفي والإداري وعموم العاملين في وكالة "وفا"، بأحر التعازي والمواساة من عائلة الفقيد ومن الأسرة الصحفية، داعيا الله عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ولد الراحل الشرافي عام 1953 في مخيم جباليا في قطاع غزة ودرس في مدارسه، والتحق بعد ذلك بجامعة بيروت العربية، كما حصل على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي، وانضم لصفوف الثورة الفلسطينية خلال رحلته الدراسية.

وترأس الشرافي وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" من عام 2006 وحتى 2008، وكان عضوا في الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عام 2000، وعضوا في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين في الشتات، كما عمل مديرا لمركز الاعلام والمعلومات في حركة "فتح"، وكاتب مقال بشكل غير منتظم في الصحف المحلية.