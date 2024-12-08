رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة الاثنين، استشهاد 72 مواطنا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الفصائل المسلحة تنهي مدة نصف قرن من حكم عائلة الأسد لسوريا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الفصائل المسلحة تنهي مدة نصف قرن من حكم عائلة الأسد لسوريا

الرئاسة: نقف مع سوريا شعبا وأرضا ونؤكد أهمية وحدتها واستقرارها

جيش الاحتلال يتوغل في الجولان السوري ويصادق على إقامة "منطقة عازلة"

رجب: إلقاء القبض على عدد من الخارجين على القانون وإعادة النظام لمدينة ومستشفى جنين

وكالات أنباء روسية: بشار الأسد وعائلته في موسكو

4 إصابات في قلقيلية والاحتلال يخطر بهدم منزل بجبل المكبر

نيويورك: نشطاء يحاصرون مقر إقامة غالانت احتجاجا على جرائمه بحق شعبنا

أبو صفية: انقطاع الكهرباء يهدد حياة عشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان شمال غزة

"الأيام":

سورية جديدة.. سقوط صاعق لنظام عائلة الأسد

72 شهيداً.. مجزرة مروعة في رفح قصف مستشفى كمال عدوان والإندونيسي

سوريون يتجولون في قصور الأسد ويستولون على قطع أثاث وتحف

قناة عبرية: إحراز تقدم في مفاوضات صفقة الأسرى

الرئاسة: نقف مع شعب سورية ونحترم خياراته السياسية

"القدس":

عشرات الشهداء بين العائلات

إصابة أربعة مواطنين في قلقيلية

إسرائيل تحتل جبل الشيخ وتمنع التجول على 5 بلدات حدودية سورية

بايدن: سنعمل مع كل المجموعات السورية

الرئاسة: نقف مع سوريا شعباً وأرضا ونؤكد أهمية وحدتها واستقرارها

اليوم الذكرى الـ 37 لانتفاضة الحجارة