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الرئيس الإيراني: الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مستقبل البلد ونظامه السياسي

الإثنين 09 ديسمبر 2024 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإيراني: الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مستقبل البلد ونظامه السياسي



طهران/ وكالات/

 أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء اليوم الأحد، أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مستقبل هذا البلد ونظامه السياسي والحكومي.
وأضاف مسعود بزشكيان: “يجب أن ينتهي الصراع العسكري في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الشعب السوري من تقرير مصيره في بيئة سلمية، بعيدا عن العنف أو التدخل الخارجي المدمر”.
وأردف بزشكيان: “نطالب باليقظة من جانب كافة الأطراف الداخلية في هذا الوطن وكذلك دول المنطقة تجاه تعاطي النظام الصهيوني”.
وفي وقت سابق من هذا المساء، قال السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري إن الجماعات التي دخلت دمشق اليوم الأحد لم تعد تبحث عن الدمار والانتقام بل هدفها تشكيل حكومة جديدة.

كما قالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: “فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في سوريا، فإن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينما تذكّر بموقف إيران المبدئي المتمثل في احترام وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، تؤكد أن تحديد مصير سوريا واتخاذ القرار بشأن مستقبل سوريا هو مسؤولية شعب هذا البلد وحده، دون تدخل مدمر أو فرض خارجي”.

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