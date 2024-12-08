  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : تواصل ارتفاع درجات الحرارة

الإثنين 09 ديسمبر 2024 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : تواصل ارتفاع درجات الحرارة



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء غائمًا بوجهٍ عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل بحوالي 6-7 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائماً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

السفارة الروسية في دمشق تؤكد سلامة جميع موظفيها..والعراق يخلي سفارته واقتحام سفارة ايران..

ما بين الجولاني الراديكالي وأحمد الشرع "السياسي"

سر اختفاء الرئيس الأسد ليلة سقوط دمشق وما فعله الجيش بعدها.. من سيحكم سوريا؟

هآرتس: ما فعله السنوار تسبب بزلزال في المنطقة

بشار الأسد يصل إلى روسيا ويحصل على حق اللجوء

بيان عاجل لـ الخارجية السورية: عهد جديد يجمع كلمة المواطنين بعد سقوط بشار الاسد..

تلغراف: لماذا انهار جيش النظام السوري سريعاً ولم يدافع عن الأسد الهارب ؟

الأخبار الرئيسية

430 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

قطر : حماس سلمت أسماء الاسرى الإسرائيليين وحالتهم الصحية

الغارديان: تزامن هجوم المعارضة السورية مع "اتفاق لبنان" ليس مصادفة وحزب الله اخطأ بمساعدة حماس

"نيويورك تايمز": أمريكا نقلت رسائل إلى فصائل المعارضة قبل سقوط الأسد عبر تركيا..

photo_2024-12-08_22-39-27

حماس: وفد الحركة غادر القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية بشأن وقف النار في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية