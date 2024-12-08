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430 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

الإثنين 09 ديسمبر 2024 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
430 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة



غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٣٠ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربع مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٤٤ شهيدا و ٧٤ مصابا.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٧٠٨ شهيد و ١٠٦٠٥٠ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.
وسط قطاع غزة
واستشهد الاسير المحرر رائد غباين وزوجته واصيبت ابنته بجراح خطيرة في قصف الاحتلال خيمة نازحين ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
كما استشهد عشرة مواطنين بقصف منزل عائلة ابو حسنين بمخيم البريج وسط القطاع.
وجددت طائرات الاحتلال قصفها لمخيم النصيرات واصيب عدد من المواطنين في قصف شقة سكنية غرب المخيم.
وكانت طائرات الاحتلال قصفت سيارة في شارع ١٨ بالمخيم ما اسفر عن شهيدين واصابات فيما انتشل المواطنون جثماني شهيدين قرب تلة النوريري شمال غرب المخيم.
جنوب القطاع
وارتقى ١٦ مواطنا على الاقل في سلسلة غارات استهدفت وسط وشرق مدينة رفح.
وقصف جيش الاحتلال ثلاث سيارات لمواطنين حاولوا اخراج دقيق من رفح ما اسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء نقل منهم ستة في حين استشهد العشرة الباقين في اربع غارات متفرقة.
شمال القطاع
وارتقى سبعة شهداء وعدد كبير من المصابين والمفقودين جراء استهداف منزل عائلة "قاعود" محيط مدارس أبو حسين في مخيم جباليا
واستشهد عشرة مواطنين وعدد من الإصابات في قصف عربة تجرها حمار قرب متنزه البلدية بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة.
واستشهد مواطن في قصف استهدف دراجة ناريةبمنطقة الزرقا بحب التفاح شرق مدينة غزة.
واستشهد مسعف في قصف الاحتلال منزله بمحيط مستشفى العودة شمال غزة.
ودمر جيش الاحتلال عشرات المنازل ببيت لاهيا ومخيم جباليا.

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