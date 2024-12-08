من اصول عراقية ..ترمب يعين محاميته ألينا حبة مستشارة للرئيس

واشنطن / وكالات/

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، اليوم، تعيين محاميته ألينا حبة، التي كانت واحدة من فريق محاميه في قضية «أموال الصمت» في نيويورك لتكون مستشارة للرئيس.

يشار إلى أن ألينا حبة (40 عاماً) دافعت عن ترمب في وقت سابق من هذا العام، كما شغلت منصب المتحدثة القانونية باسمه.

وقال ترمب في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «لقد كانت ثابتة في ولائها ولا مثيل لإرادتها - وقفت بجانبي خلال العديد من المحاكمات والمعارك وأيام لا حصر لها في المحكمة».

وأصبح ترمب أول رئيس أميركي سابق يدان بجرائم جنائية، عندما وجدته هيئة محلفين في نيويورك في (مايو) أيار الماضي مذنباً بكل التهم الـ34 في خطة للتأثير غير القانوني على انتخابات 2016 من خلال دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية قالت إن علاقة جنسية جمعتها.

وفي ولاية ترمب الأولى، شغلت الاستراتيجية الجمهورية كيليان كونواي منصب مستشارة الرئيس. وحبة من أصول عراقية وهي كلدانية، وهي أكبر طائفة مسيحية في العراق، والتي تتبع الطقوس الشرقية للكنيسة الكاثوليكية.