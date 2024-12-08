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قطر : حماس سلمت أسماء الاسرى الإسرائيليين وحالتهم الصحية

الإثنين 09 ديسمبر 2024 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر : حماس سلمت أسماء الاسرى الإسرائيليين وحالتهم الصحية



الدوحة / وكالات/

 ارسلت حركة حماس لإسرائيل قائمة بأسماء الاسرى الإسرائيليين المزمع إطلاق سراحهم وحالتهم الصحية بالإضافة إلى قائمة بالإسرى الفلسطينيين الذين ترغب في إطلاق سراحهم من أجل الترويج لصفقة تبادل قريبا.

هذا ما نشرته صحيفة العربي الجديد في قطر ، وذلك صباح اليوم (الاثنين).

وذكرت قناة العربي القطرية بان الاتصالات تجري من خلال فرق من إسرائيل ومصر وحماس.

وقالت إن "الأطراف جادة في التوصل إلى اتفاق بشكل غير مسبوق بمشاركة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة كوسطاء في المفاوضات".

وبحسب التقرير، فإن الصفقة قد تشمل أربعة رهائن يحملون الجنسية الأمريكية، رغم أنهم لا تنطبق عليهم شروط الرهائن الذين من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم في مرحلته الأولى.

ووافقت حماس أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة لمدة 60 يوما، يتم خلالها إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع.

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