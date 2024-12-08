الإعلام العبري: بعد اضعاف حماس وحزب الله ايران تتجه لبناء قدرات نووية..

القدس المحتلة/سما/

يشكل سقوط نظام الأسد ضربة استراتيجية قاسية للمحور الشيعي، ويجبر إيران على إعادة النظر في سياستها في المنطقة، يقول المراسل العسكري في القناة 13 الإسرائيلية.

" مع سقوط نظام الأسد، فإن التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل هو منع تشكيل فراغ حكومي يمكن أن تستغله العناصر الإرهابية المتطرفة." يضيف الون بن دافيد في مقاله.

ويتابع قائلا إن السؤال الأساسي هو كيفية التعامل مع الواقع الجديد في سوريا، وما هي الخطوط الحمراء التي سيتطلب التدخل الإسرائيلي تجاوزها. حتى الآن، وبسبب التعامل مع قضايا داخلية في اسرائيل لم يكن هناك بعد نقاش استراتيجي متعمق حول هذه القضية.

ويثير انهيار فصيلين رئيسيين تابعين لها – حزب الله وحماس – تساؤلات في طهران حول مدى حكمة استراتيجية الاستعانة بالمنظمات الراعية.

وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي في 26 تشرين الأول/أكتوبر وانتخاب ترامب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، اختارت إيران تجنب الرد المباشر من أراضيها في هذه المرحلة.

وبدلا من ذلك، يضيف بن دافيد، فإن إيران تدير فروعها المتبقية في العراق واليمن. وبعد عدة عمليات إطلاق نار من العراق وتحذير إسرائيلي واضح وحاد، توقفت الميليشيات في العراق، في الوقت الحالي، عن إطلاق النار على إسرائيل. ولا يزال الحوثيون في اليمن جهة فاعلة متمردة لا تقبل أوامر من أحد، وتستمر في إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل ومحاولة مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وإلى أن يتولى الرئيس المنتخب ترامب منصبه، يقول بن دافيد ، تمتنع إيران عن اتخاذ خطوات دراماتيكية فالعديد من العناصر في البلاد تعزز الحاجة إلى المضي قدمًا في القدرات النووية.

الدرس الذي تعلمته إيران من حرب أوكرانيا يضيف كاتب المقال "هو أن الدولة التي لا تمتلك قدرة نووية تصبح عرضة للهجوم وبالتالي، فإن التحدي الذي يواجه إسرائيل يتمثل في إقناع ترامب، حتى لو تخلى عن أوكرانيا، بعدم التوصل إلى تسوية مع إيران".