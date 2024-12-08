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مقتل3 جنود إسرائيليين في لبنان

الأحد 08 ديسمبر 2024 11:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل3 جنود إسرائيليين في لبنان



بيروت/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، بمقتل 3 جنود إسرائيليين إثر حادثة انفجار في حقل ألغام بمنطقة رأس الناقورة.


وقالت وسائل الإعلام إنه "عند دخول الجنود إلى حقل للألغام قرب رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان، انفجر لغم بالجنود، ما أدى إلى انفجار كبير وسقوط عدد من القتلى والإصابات".

وأشارت إلى أن الانفجار في رأس الناقورة استهدف عناصر من الفرقة 146 ما أدى لمقتل جندي 3 جنود وإصابة آخرين بحالات متفاوتة.

 جاء ذلك في وقت تتوالى فيه الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف اطلاق النار مع لبنان، واعتدءاته على السيادة اللبنانية.

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