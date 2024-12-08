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حماس: وفد الحركة غادر القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية بشأن وقف النار في غزة

الأحد 08 ديسمبر 2024 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: وفد الحركة غادر القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية بشأن وقف النار في غزة



غزة/سما/

غادر وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية، العاصمة المصرية القاهرة بعد أن عقد اليوم لقاءً مع وزير المخابرات المصرية العامة.


وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن الاجتماع بحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولجنة الإسناد المجتمعي في القطاع، مؤكدة حرص الحركة على إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.


وبثت "كتائب القسام"، التابعة لحركة حماس، أمس السبت، فيديو جديدا لأحد الأسرى الإسرائيليين المجتجزين لديها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال الأسير الإسرائيلي في غزة، خلال الفيديو، إنه "محبط جدا من نتنياهو وحكومته"، مضيفا: "حراسنا أبلغونا بالتعليمات الجديدة وأنا وباقي الأسرى خائفون على حياتنا".
وتابع: "ظروفنا المعيشية صعبة جدا وقد أصابتنا الأمراض نتيجة نقص الدواء والغذاء"، داعيًا شعب إسرائيل إلى التظاهر أمام منزل نتنياهو وحرمانه من النوم.


وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوضحت ان هناك حالة من التفاؤل الحذر يشوب مفاوضات صفقة التبادل، موضحة أن أعضاء المجلس الأمني الوزاري "الكابينيت" بحثوا أمس تقارير قدمها وفد المفاوضات بشأن صفقة التبادل.


وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس الماضي، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق "حماس" التفاوضي إلى الدوحة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطّلع، لم تسمّه، أن "قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة".

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