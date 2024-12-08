  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تبحث شنّ هجوم واسع في اليمن

الأحد 08 ديسمبر 2024 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تبحث شنّ هجوم واسع في اليمن



القدس المحتلة/سما/

تبحث إسرائيل شنّ هجوم واسع في اليمن، لاستهداف الحوثيين، بحسب ما أوردت هيئة البثّ الرسمية ("كان 11")، الأحد.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، أنه اعتراض صاروخا أطلق من اليمن، مشيرا إلى أنه تم الاعتراض قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي، دون أن تفعَّل صافرات الإنذار.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون في اليمن ("أنصار الله")، أنهم نفذوا 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيّرة، ضد أهداف في شمال وجنوب إسرائيل، بالاشتراك مع حزب الله في العراق.

وأوردت "كان 11" في تقرير نقلا عن مسؤول إسرائيلي وصفته برفيع المستوى، أن الجيش "يبحث شن هجوم كبير في اليمن"، بعد إطلاق صاروخين باليستيين صوب البلاد، خلال اليومين الماضيين.

وأضاف التقرير أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، "تدرك أنه من الضروريّ نقل رسالة أكثر إيلاما" للحوثيين، الذين يواصلون إطلاق الصواريخ والمسيّرات صوب إسرائيل، خلافا للفصائل بالعراق، والتي قلّلت من استهدافاتها لإسرائيل خلال الأسبوعين الأخيرين، وفق القناة.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد تم إطلاق أكثر من 200 صاروخ كروز وطائرة بدون طيار من اليمن، منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.


وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، هاجمت عشرات المقاتلات الإسرائيلية أهدافًا في اليمن، قالت إنها تابعة للحوثيين، وذلك في عدوان واسع النطاق، ألحق خسائر كبيرة.

وأشار تقرير "كان" إلى مقتل إسرائيليّ، كان قد قُتل في تموز/ يوليو في تل أبيب، إثر سقوط طائرة بدون طيار أُطلقت من اليمن. وكان مسار الطائرة المسيّرة حينها، يمتدّ على طول البحر الأبيض المتوسط، واخترقت تل أبيب عبر البحر.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية متواصلة، يستهدف الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

سلاح الجو الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن
على صلة
سلاح الجو الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن
ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الحوثيين من حين لآخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديًا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.

الأكثر قراءة اليوم

السفارة الروسية في دمشق تؤكد سلامة جميع موظفيها..والعراق يخلي سفارته واقتحام سفارة ايران..

ما بين الجولاني الراديكالي وأحمد الشرع "السياسي"

سر اختفاء الرئيس الأسد ليلة سقوط دمشق وما فعله الجيش بعدها.. من سيحكم سوريا؟

المعارضة السورية تعلن "إسقاط بشار الأسد" والسيطرة على دمشق

هآرتس: ما فعله السنوار تسبب بزلزال في المنطقة

بيان عاجل لـ الخارجية السورية: عهد جديد يجمع كلمة المواطنين بعد سقوط بشار الاسد..

تلغراف: لماذا انهار جيش النظام السوري سريعاً ولم يدافع عن الأسد الهارب ؟

الأخبار الرئيسية

photo_2024-12-08_22-39-27

حماس: وفد الحركة غادر القاهرة بعد مباحثات مع مدير المخابرات المصرية بشأن وقف النار في غزة

مصادر إسرائيلية تدعي قرب التوصل لصفقة “صغيرة” بشأن غزة

20241208091651

تقرير: حماس تطالب الفصائل الفلسطينية بإحصاء الأسرى الإسرائيليين لديها

نتنياهو خلال لقائه عائلات أسرى بغزة: سقوط نظام الأسد "قد يساعد" بالتوصل لتبادل أسرى

photo_2024-12-08_15-19-11

25 شهيدا بينهم أطفال ونساء وعدد من الجرحى إثر قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة ومخيم البريج

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية