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كاتس بعد الإطاحة بالأسد: عازمون على توفير الأمن في هضبة الجولان

الأحد 08 ديسمبر 2024 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس بعد الإطاحة بالأسد: عازمون على توفير الأمن في هضبة الجولان



القدس المحتلة/سما/

قال يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي إن قرارا اتخذ في وقت سابق بنشر قوات للجيش في المنطقة العازلة التي تخضع لرقابة الأمم المتحدة على الحدود مع سوريا


 واضاف كاتس أن ذلك يأتي في إطار خطة لضمان حماية كل الإسرائيليين الذين يقطنون هضبة الجولان.

وذكر خلال خطاب بثه التلفزيون من على الحدود مع سوريا بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد أن إسرائيل عازمة على توفير الأمن في هضبة الجولان.

واعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انهيار اتفاق " فض الاشتباك " مع سوريا بشأن الجولان وأمر الجيش بالاستيلاء على المنطقة العازلة ومواقع القيادة المجاورة لها بعد انسحاب الجيش السوري منها.

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