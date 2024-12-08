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رئيس الوزراء المصري: ما يحدث في غزة لا يمكن اعتباره دفاعا عن النفس

الأحد 08 ديسمبر 2024 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء المصري: ما يحدث في غزة لا يمكن اعتباره دفاعا عن النفس



القاهرة/سما/

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن سبب معظم التطورات التي تشهدها المنطقة منبعها غياب تحقيق حل الدولتين، وازدواج المعايير الدولية.


وشدد رئيس الوزراء المصري على أن غياب حل الدولتين هذا سوف يلقي بظلاله على العالم بأسره، خاصة في ظل ما يشهده العالم من موجات هجرة ولجوء عابرة للبلدان نتيجة تلك التوترات والنزاعات.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء المصري في جلسة نقاشية بعنوان "آفاق التعاون في عالم مُنقسم" ضمن فعاليات اليوم الختامي لـ"منتدى الدوحة 2024" الذي يقام بدولة قطر، بمشاركة رئيس جمهورية الدومنيكان لويس أبي نادر، ورئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك جيليكا زفيانوفيتش، وأدار الجلسة الإعلامي الأمريكي ستيف كليمونز.

وقال رئيس الحكومة المصرية أن ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة لا يمكن اعتباره دفاعاً عن النفس، مؤكدا أن من الضروري الوقف الفوري لإطلاق النار.

وتحدث مدبولي عما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية، موضحا أنها منذ عام 2014 قامت بإجراءات إصلاحية جذرية لدعم القطاع الخاص، وتعديل القوانين والإجراءات على النحو الذي يجعل من مناخ الاستثمار أكثر جذباً للمستثمرين، وحوكمة منظومة الدعم، وخفض البطالة من 13٪ إلى 6,5٪.

وأشار إلى أن مصر قامت بتنفيذ هذه الإصلاحات في ظل "بيئة إقليمية متوترة وزيادة سكانية بلغت 25 مليوناً خلال تلك الفترة".

#مصر #غزة

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