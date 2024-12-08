بايدن بعد الإطاحة بالأسد: واشنطن "ستعمل مع جميع المجموعات السورية" من أجل مرحلة انتقالية

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، أن الولايات المتحدة ستعمل مع "جميع المجموعات السورية" من أجل ضمان انتقال سياسي، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال بايدن من البيت الأبيض: "سنعمل مع جميع المجموعات السورية، ويشمل ذلك العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بهدف إرساء مرحلة انتقالية بعيدا من نظام الأسد ونحو (سورية) مستقلة وسيدة مع دستور جديد".

وشدّد الرئيس الأميركي على وجوب محاسبة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على ما ارتكبه بحق "مئات آلاف السوريين الأبرياء" من "سوء معاملة وتعذيب وقتل".

وقال بايدن: "لسنا واثقين من مكان وجوده، ولكن يقال إنه في موسكو"، وذلك بعدما أفادت وكالات الأنباء الروسية في وقت سابق أن الأسد وعائلته "باتوا في العاصمة الروسية".



وقال بايدن إنه "تم تحرير سورية من بشار الأسد، ومما قام به هو ووالده"، مضيفا أن "الأسد قتل بوحشية آلاف المدنيين الأبرياء وهذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري لبناء السلام".

وأضاف بايدن: "هذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري لبناء السلام في بلده"، مشيرا إلى أن "قوات المعارضة دفعت الأسد لترك منصبه، ومغادرة البلاد".

وقال بايدن: "سنعمل مع أصحاب المصلحة في سورية، من أجل استغلال هذه الفرصة".

وأضاف أن "كل المحاولات من قِبل إيران ووكلائها لحماية الأسد ونظامه، قد باءت بالفشل".

وذكر أن "روسيا وإيران وحزب الله، لم يتمكنوا من حماية نظام الأسد".

وقال بايدن: "خلال السنوات الماضية اتبعت إدارتي سياسة لفرض عقوبات على الأسد لعدم انخراطه في عملية سياسية جدية"، مضيفا أن "الأسد امتنع عن الانخراط في عملية سياسية جدية وواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبه".

وأضاف: "سندعم جيران سورية بمن فيهم الأردن والعراق وإسرائيل ولبنان... لن نعطي فرصة لتنظيم داعش لبناء قدراته".



وتابع الرئيس الأميركيّ: "سنعمل مع كل المجموعات السورية في إطار الأمم المتحدة"، مضيفا: "سنعمل على حماية قواتنا في سورية، ومواصلة مهمتنا ضد تنظيم داعش".

وذكر بايدن: "سنقيم مسلحي المعارضة بناء على أقوالهم وأفعالهم". وعَدّ أن "ما حدث في سورية، يمثل فرصة لمنطقة الشرق الأوسط".

وأضاف: "نريد أن نطمئن أن جيران سورية في مأمن من أي توتر جراء التغييرات هناك".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة ستعمل مع المجموعات السورية لتأسيس المرحلة الانتقال"