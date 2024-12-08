  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اندلاع حرائق في مقرات أمنية في دمشق (صور)

الأحد 08 ديسمبر 2024 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
اندلاع حرائق في مقرات أمنية في دمشق (صور)



دمشق/سما/

اندلعت حرائق مساء الأحد في مباني مقرات أمنية في دمشق، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس والمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أوضح أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي.

وشاهد مصور فرانس برس النيران تتصاعد من منطقة المربع الأمني في دمشق والتي تضمّ مقرات أمنية منها المخابرات العسكرية. وفي حيّ آخر، شاهد مصور آخر النيران تندلع من فرع للأمن الجنائي.

وأفاد مراسل لفرانس برس باندلاع حريق كذلك في مركز الهجرة والجوازات في منطقة العباسيين في العاصمة.

وقال المرصد إن غارات إسرائيلية “استهدفت المربع الأمني بدمشق قرب مباني قيادة أركان قوات النظام السابق والمخابرات والجمارك، مما أدى إلى اندلاع حرائق فيها”.

(أ ف ب)

الأكثر قراءة اليوم

ما بين الجولاني الراديكالي وأحمد الشرع "السياسي"

المعارضة السورية تعلن "إسقاط بشار الأسد" والسيطرة على دمشق

السفارة الروسية في دمشق تؤكد سلامة جميع موظفيها..والعراق يخلي سفارته واقتحام سفارة ايران..

بيان عاجل لـ الخارجية السورية: عهد جديد يجمع كلمة المواطنين بعد سقوط بشار الاسد..

سر اختفاء الرئيس الأسد ليلة سقوط دمشق وما فعله الجيش بعدها.. من سيحكم سوريا؟

هآرتس: ما فعله السنوار تسبب بزلزال في المنطقة

بشار الأسد الذي حكم سوريا قرابة ربع قرن..أبرز المحطات الرئيسية خلال الـ25 عاما من الحكم

الأخبار الرئيسية

نتنياهو خلال لقائه عائلات أسرى بغزة: سقوط نظام الأسد "قد يساعد" بالتوصل لتبادل أسرى

photo_2024-12-08_15-19-11

25 شهيدا بينهم أطفال ونساء وعدد من الجرحى إثر قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة ومخيم البريج

675575cb42360443ac78d055

هآرتس: ما فعله السنوار تسبب بزلزال في المنطقة

photo_2024-12-08_16-09-40

المعارضة السورية تحرر أحد قادة "كتائب القسام" من سجن صيدنايا السوري

20241208042628

الجيش الإسرائيلي يحتل المنطقة العازلة في الأراضي السورية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية