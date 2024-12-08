اندلاع حرائق في مقرات أمنية في دمشق (صور)

دمشق/سما/

اندلعت حرائق مساء الأحد في مباني مقرات أمنية في دمشق، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس والمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أوضح أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي.

وشاهد مصور فرانس برس النيران تتصاعد من منطقة المربع الأمني في دمشق والتي تضمّ مقرات أمنية منها المخابرات العسكرية. وفي حيّ آخر، شاهد مصور آخر النيران تندلع من فرع للأمن الجنائي.

وأفاد مراسل لفرانس برس باندلاع حريق كذلك في مركز الهجرة والجوازات في منطقة العباسيين في العاصمة.

وقال المرصد إن غارات إسرائيلية “استهدفت المربع الأمني بدمشق قرب مباني قيادة أركان قوات النظام السابق والمخابرات والجمارك، مما أدى إلى اندلاع حرائق فيها”.

(أ ف ب)