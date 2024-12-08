الاحتلال يواصل عدوانه: ثلاثة شهداء بينهم مسعف ونسف مبانٍ سكنية شرق رفح

رفح/سما/

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما استشهد المسعف في الخدمات الطبية علي القرعة، إثر استهدافه بالقرب من مستشفى العودة شمال قطاع غزة.

الى ذلك، قال مصادر محلية، إن الاحتلال نسف عدداً من المباني السكنية في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد 25 مواطنا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون مساء اليوم الأحد، إثر قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,708 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,050 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.