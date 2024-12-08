“كتائب القسام” تتبنى تدمير آليات عسكرية وقتل ضابط إسرائيلي جنوب غزة

غزة/سما/

تبنى الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، المسؤولية عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل ضابط إسرائيلي جنوب قطاع غزة، كما أعلنت عن تنفيذ هجوم أخر استهدف قوات الاحتلال المتوغلة في مدينة رفح.

وأعلنت “كتائب القسام” عن تمكن ناشطيها من تدمير ناقلة جند إسرائيلية بعبوة “شواظ”، وقالت في بيان نشرته الأحد، أن الهجوم وقع السبت، في حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أدى إلى وقوع طاقم الناقلة بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أن الاحتلال أعلن عن مقتل أحد الضباط إثر العملية.

وأعلنت “كتائب القسام” كذلك عن تمكن ناشطيها من استدراج قوة هندسية إسرائيلية مكونة من ناقلة جند ودبابة “ميركافا”، بالقرب من مفترق الجامعة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، وإيقاعها في أحد الكمائن واستهدافها بقذيفتي “الياسين 105” وعبوة “شواظ”.

وقالت إن ناشطيها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

كما أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، عن استهدافها دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في حارة الدقعة قرب الفاخورة بمخيم جباليا شمال القطاع

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن تحت بند “سمح بالنشر” عن مقتل أبراهام بن بنحاس، في هجوم جنوب غزة، وذكر جيش الاحتلال أنه تم إخطار عائلته، وترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب بعد وفاته.

والقتيل حسب ما أعلن جيش الاحتلال كان قائد فصيلة في الكتيبة 46 تشكيل “آثار حديدية”.