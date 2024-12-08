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الرئاسة الفلسطينية: نقف مع سوريا شعباً وأرضاً ونؤكد أهمية وحدتها واستقرارها

الأحد 08 ديسمبر 2024 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية: نقف مع سوريا شعباً وأرضاً ونؤكد أهمية وحدتها واستقرارها



رام الله/سما/

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن دولة فلسطين وشعبها يقفون إلى جانب الشعب السوري الشقيق، واحترام ارادته وخياراته السياسية، وبما يضمن أمنه واستقراره والحفاظ على منجزاته.

وأضافت الرئاسة، نؤكد مجدداً على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، والحفاظ على أمنها واستقرارها، متمنين دوام التقدم والازدهار للشعب السوري الشقيق.

وشددت الرئاسة، على أهمية تغليب جميع الأطراف السياسية لمصالح الشعب السوري، وبما يضمن استعادة دور سوريا الهام في المنطقة والعالم، والذي يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة نحو الحرية والاستقلال.

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