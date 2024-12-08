  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الخارجية السورية تصدر بيانا لرعاياها في الخارج

الأحد 08 ديسمبر 2024 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية السورية تصدر بيانا لرعاياها في الخارج



دمشق/سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن بعثاتها الدبلوماسية في الخارج تواصل عملها لخدمة السوريين وتسيير أمورهم.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: "الأخوة السوريون، تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا، لتدشن عهدا وميثاقا وطنياً يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، بعيدا عن الرأي الواحد. وتكون المواطنة هي الأساس".

‏وأضاف البيان: "وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة كافة الأخوة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى".

وأعلنت فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي أصدرته صباح اليوم "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق. وهروب الأسد إلى جهة غير معروفة.

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف": الجيش الإسرائيلي يغير ملامحه من أجل سد نقص الجنود

ما بين الجولاني الراديكالي وأحمد الشرع "السياسي"

"القسام" تبث فيديو لأسير إسرائيلي يوجه رسالة إلى نتنياهو

المعارضة السورية تعلن "إسقاط بشار الأسد" والسيطرة على دمشق

بيان عاجل لـ الخارجية السورية: عهد جديد يجمع كلمة المواطنين بعد سقوط بشار الاسد..

سر اختفاء الرئيس الأسد ليلة سقوط دمشق وما فعله الجيش بعدها.. من سيحكم سوريا؟

السفارة الروسية في دمشق تؤكد سلامة جميع موظفيها..والعراق يخلي سفارته واقتحام سفارة ايران..

الأخبار الرئيسية

photo_2024-12-08_15-19-11

25 شهيدا بينهم أطفال ونساء وعدد من الجرحى إثر قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة ومخيم البريج

675575cb42360443ac78d055

"هآرتس": 7 أكتوبر كان بداية أحداث غير متوقعة غيرت شكل الشرق الأوسط

photo_2024-12-08_16-09-40

المعارضة السورية تحرر أحد قادة "كتائب القسام" من سجن صيدنايا السوري

20241208042628

الجيش الإسرائيلي يحتل المنطقة العازلة في الأراضي السورية

20241208025918

نتنياهو: اتفاق فصل القوات بالجولان انهار وأوعزت بالسيطرة على المنطقة العازلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية