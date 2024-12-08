نواب مصريون عن سوريا: "الطعنة غائرة" وانتظروا السيناريو الأخطر"!

القاهرة/سما/

أثار السياسي المصري المعارض حمدين صباحي غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدته عن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.



وكتب صباحي اليوم الأحد على حسابه بموقع إكس قائلا: "آه يا سورية الحبيبة، الطعنة غائرة في قلب العروبة لكن العروبة لن تموت".

وهاجم الكثير من المتابعين صباحي الذي كان معروفا بقربه من بشار الأسد، والتقاه في دمشق العام الماضي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقاطع فيديو لاحتفالات السوريين في ساحات مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة ابتهاجا بانتصارات المعارضة السورية المسلحة وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وانتقد النائب البرلمان المصري محمود بدر، على حسابه الشخصي بموقع "X" ، مشاهد احتفال السوريين في مصر وطالب السلطات المصرية بمعاقبتهم وحبسهم وترحيلهم خارج البلاد.

فيماهاجم الكاتب الصحفي المصري والنائب بالبرلمان مصطفى بكري، المعارضة السورية المسلحة بقوة متهمها أنها مدعومة من كلا من أمريكا وإسرائيل.

وقال بكري في حسابه الشخصي على موقع "X": "بشار الأسد غادر دمشق إلي جهة غير معلومة، الإرهابيون سيطروا علي دمشق، الآن بدأت الفوضي في سوريا ، ومنها إلي بقية العالم العربي، إنتظروا أبومحمد الجولاني.. إنتظروا الانتقام وبوادر الحرب الأهلية.. انتظروا هيمنة الصهاينة والمتصهينين علي القرار السوري.. لاتسعدوا كثيرا بسقوط بشار"

وأضاف: "سبحان مغير الأحوال.. أبومحمد الجولاني تلميذ الإرهابي أبومصعب الزرقاوي ، وخادم الإرهابي أبوبكر البغدادي أمير تنظيم داعش، والذي إنشق عليه وأصبح تابعا لتنظيم القاعده وأعلن الولاء والطاعه للإرهابي أيمن الظواهري، هذا الإرهابي الذي إستعبد النساء وقتل الشيوخ والأطفال يسيطر الآن على سوريا".

وفي تدوينة أخرى قال مصطفى بكري: "بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد ، أصبح السؤال المطروح .. وماذا بعد؟.. بداية كل التوقعات تشير أن هناك إتفاقا دوليا وإقليميا علي تولي الإرهابي أبومحمد الجولاني ( الداعشي ) مهمة تولي الإدارة الفعليه للأوضاع في سوريا ، وأن الإستعدادات تجري لإستقباله في دمشق ، خاصة بعد أن اتخذت واشنطن قرارا غير معلن باسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه، ومنح من يدلي بمعلومات تؤدي إلي القبض عليه 10 مليون دولار ، باعتباره من أخطر الإرهابيين في العالم".

وقال بكري: "سيناريو ما بعد 25 يناير من اقتحامات للسجون ومقار أمن الدولة والنهب والسلب يتكرر في سوريا، الفوضي تسود في سوريا. انتظروا السيناريو الأخطر".

وأضاف: "حمي الله جيش مصر العظيم الذي يحفظ الأمن والاستقرار، جنبا إلي جنب مع رجال الشرطة البواسل.. حمي الله الدولة المصرية ومؤسساتها وقيادتها التي تحمي الوطن وتحافظ علي مصالح الشعب . من يتآمرون علي الجيش ويتعمدون الإساءة إليه لايختلفون عن داعش والنصرة. هؤلاء خونة الأوطان في كل مكان"

وأعلنت فصائل مسلحة من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد".

وأعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي في تصريحات إعلامية أنه تم الاتفاق مع المعارضة السورية المسلحة على أهمية الحفاظ على مؤسسات البلاد.

وكان الجلالي قد أعلن في مقطع مصور فجر اليوم أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم.