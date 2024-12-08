هنغاريا تنفي صحة الأنباء عن وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى بودابست

نفت حكومة هنغاريا صحة الأنباء التي تحدثت عن أن الرئيس السوري بشار الأسد وصل إلى العاصمة بودابست بعد دخول المعارضة المسلحة دمشق.

وقال مركز المعلومات الحكومي عن التقارير المنشورة في وسائل إعلام منها مجلة "Magyar Hang" ومواقع التواصل الاجتماعي "هذه أخبار مزيفة".

وذكرت أن "الصورة المستخدمة مأخوذة من مقال في عام 2012".

وزعمت تقارير إعلامية أن الأسد توجه عبر القنوات الدبلوماسية إلى رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان طلبا للمساعدة ويمكن أن يصل إلى بودابست مع عائلته ودائرته الداخلية.

وقالت التقارير إن "طائرة سورية غامضة" هبطت مساء السبت في مطار بودابست ليزت فيرينك الدولي، حيث كان من الممكن أن يصل الأسد.

من جهته أكد مطار العاصمة أنه "لم يستقبل أو يتعامل مع أي طائرة سورية".

وكانت "رويترز" قد نقلت عن ضابطين في الجيش السوري قولهم إن الرئيس بشار الأسد صعد على متن طائرة وغادر دمشق إلى وجهة غير معلومة فجر اليوم الأحد.