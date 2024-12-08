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25 شهيدا بينهم أطفال ونساء وعدد من الجرحى إثر قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة ومخيم البريج

الأحد 08 ديسمبر 2024 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
25 شهيدا بينهم أطفال ونساء وعدد من الجرحى إثر قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة ومخيم البريج



غزة/سما/

استشهد 25 مواطنا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون مساء اليوم الأحد، إثر قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع.

وأفاد مصادر محلية باستشهاد 10 مواطنين واصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بشارع عمر المختار بالقرب من منتزه البلدية بمدينة غزة.

كما استشهد 15 مواطنا بينهم أطفال ونساء وجرح آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "أبو حسنين" خلف المقبرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد أيضا، 5 مواطنين في قصف إسرائيلي مماثل لمجموعة من المواطنين شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,708 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,050 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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