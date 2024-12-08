نتنياهو: اتفاق فصل القوات بالجولان انهار وأوعزت بالسيطرة على المنطقة العازلة

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال جولة في هضبة الجولان المحتلة اليوم، الأحد، إن "هذا يوم تاريخي في تاريخ الشرق الأوسط"، في إشارة إلى سقوط نظام بشار الأسد، وأنه "لن نسمح لأي قوة معادية بالاستقرار عند حدودنا".

وأطلق نتنياهو تصريحاته لدى توقفه عند موقع مطل على الحدود السورية، وبرفقته وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ورئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الجولان، أوري كلنر.

واستمع نتنياهو إلى تقرير قدمه قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي حول تطور الأحداث في سورية وحشد قوات في الجولان المحتل وحول "جهوزية وإجراءات قتالية لعمليات عسكرية مستقبلية"، حسب بيان مكتب نتنياهو.

وقال نتنياهو إن "نظام الأسد هو حلقة مركزية في محور الشر الإيراني، وهذا النظام سقط. وهذه نتيجة مباشرة للضربات التي أنزلناها على إيران وحزب الله، الداعمان الأساسيان لنظام الأسد. وهذا أحدث رد فعل متسلسل في أنحاء الشرق الأوسط من جانب الذين يريدون التحرر من نظام القمع والاستبداد هذا".



واعتبر نتنياهو أن "هذا ينشئ بالطبع فرصا جديدة لدولة إسرائيل. لكن هذا لا يخلو من المخاطر أيضا. ونعمل أولا من أجل الدفاع عن حدودنا. وسيطرت على هذه المنطقة قرابة 50 عاما منطقة عازلة اتُفق عليها في العام 1974، من خلال اتفاق فصل القوات. وهذا الاتفاق انهار، وجنود سورية غادروا مواقعهم".

وأضاف أنه "أوعزت أمس للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على منطقة عازلة وعلى مواقع السيطرة القريبة منه. وفي موازاة ذلك، نعمل من أجل جيرة حسنة، كتلك الجيرة الحسنة التي نفذناه وننفذها هنا عندما أقمنا مستشفى ميدانيا للعناية بآلاف السوريين الذين أصيبوا في الحرب الأهلية. وقد وُلد مئات الأطفال السوريين هنا في إسرائيل".



وتابع نتنياهو أنه "نمد يد سلام نفسها إلى جيراننا الدروز. إليهم أولا، وهم أشقاء إخوتنا الدروز في دولة إسرائيل. ونمد يد سلام للأكراد والمسيحيين والمسلمين، الذين يريدون العيش بسلام مع إسرائيل. وسنتابع التطورات بسبع أعين. وسننفذ ما ينبغي من أجل الدفاع عن حدودنا وعن أمننا".

وتوغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصادر "مطلعة".

وذكرت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي يسعى حاليًا لإنشاء منطقة عازلة لحماية المستوطنات في الجولان" المحتل؛ وادعت المصادر أن "الهدف ليس التوغل في الأراضي السورية والبقاء فيها بشكل دائم، بل استغلال الوضع لتعزيز أمن إسرائيل وحماية هضبة الجولان" المحتل.