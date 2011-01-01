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الجولاني: لا مجال للتراجع... والمستقبل لنا

الأحد 08 ديسمبر 2024 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجولاني: لا مجال للتراجع... والمستقبل لنا



دمشق/ وكالات/

قال زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع المكنى «أبو محمد الجولاني»، في بيان بثه التلفزيون السوري الرسمي بعد سيطرة قوات الهيئة والمعارضة المتحالفة معها على دمشق، إنه لا مجال للعودة إلى الوراء وإن الهيئة عازمة على مواصلة المسار الذي بدأته في 2011 (عام قيام الثورة في سوريا).

وأضاف الجولاني في بيانه الذي نقلته وكالة «رويترز»: «المستقبل لنا».

كانت المعارضة السورية أعلنت، في وقت سابق اليوم، دخولها العاصمة دمشق وسقوط نظام بشار الأسد الذي فر إلى جهة غير معلومة.

وقال الجولاني، في وقت سابق اليوم (الأحد)، إن المؤسسات العامة ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد الجلالي حتى يتم تسليمها، بما يعكس بذل جهود تهدف إلى ضمان انتقال منظم للسلطة بعد أن أعلنت القوات إنهاء حكم الأسد.

جاء هذا في بيان حمل توقيع «القائد أحمد الشرع» وهو الاسم الحقيقي للجولاني. وحظر البيان على القوات العسكرية في دمشق الاقتراب من المؤسسات العامة أو إطلاق الرصاص في الهواء.

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