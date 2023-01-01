الصحة الفلسطينية : مجازر جديدة بغزة أسفرت عن 44 شهيدا خلال 24 ساعة

غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، ان قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 44 مواطنا، وإصابة 74 آخرين، خلال الـ (24 ساعة الماضية).

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,708، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 106,050 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 429 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.