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وزير الخارجية التركي: سوريا دخلت حقبة جديدة ويجب أن يتم الحفاظ على وحدة أراضيها

الأحد 08 ديسمبر 2024 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية التركي: سوريا دخلت حقبة جديدة ويجب أن يتم الحفاظ على وحدة أراضيها



انقرة/سما/

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأحد، أن أنقرة لا تعرف أين يتواجد الرئيس السوري بشار الأسد، في الوقت الحالي، مرجحا أنه قد سافر إلى الخارج، بحسب قوله.

وأكد فيدان، في مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة القطرية الدوحة، أن "الشعب السوري سيعيد تشكيل مستقبل بلاده"، وأضاف أن "ملايين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم في إمكانهم الآن العودة".

وأضاف أن "تركيا تولي أهمية كبيرة للوحدة الوطنية السورية وسيادتها وسلامة أراضيها".

وتابع فيدان أن "سوريا دخلت حقبة جديدة صباح يوم الأحد، ودمشق لم تستغل فرصة المصالحة مع المعارضة".

ومضى وزير الخارجية التركي: "سنمنع حزب العمال الكردستاني من استغلال فراغ السلطة في سوريا".

وواصل فيدان أن "تركيا ستواصل العمل مع الحكومة السورية الجديدة، وعلى الحكومة السورية الجديدة أن تكون شاملة وسنبدأ من الآن فصاعدا مرحلة إعادة بناء سوريا".

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