السفارة الروسية في دمشق تؤكد سلامة جميع موظفيها..والعراق يخلي سفارته واقتحام سفارة ايران..

دمشق/ وكالات/

أعلنت السفارة الروسية لدى دمشق أن جميع موظفيها في سوريا بخير، بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد.

وقال مصدر في السفارة لوكالة "تاس": "كل شيء على ما يرام"، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى.

العراق يخلي سفارته في دمشق

أفادت وكالة الأنباء العراقية بإخلاء سفارة العراق في دمشق بعد ساعات من إعلان مسلحي المعارضة السورية سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق

أفادت قناة "برس تي.في" الإيرانية الناطقة بالإنكليزية يوم الأحد، بأن مقاتلين من المعارضة السورية اقتحموا السفارة الإيرانية بعد سيطرتهم على دمشق.

قبل ذلك، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر انتزاع صورة تجمع القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من على واجهة السفارة الإيرانية في دمشق.