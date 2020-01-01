  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لبيد:محور إيران في حالة ضعف وفرصة لتشكيل ائتلاف إقليمي مع السعودية ودول اتفاقيات إبراهيم

الأحد 08 ديسمبر 2024 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد:محور إيران في حالة ضعف وفرصة لتشكيل ائتلاف إقليمي مع السعودية ودول اتفاقيات إبراهيم



القدس المحتلة / سما/
 قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن “المحور الإيراني في حالة ضعف غير مسبوق وهذه فرصة للسعي إلى ائتلاف إقليمي قوي مع السعودية ودول اتفاقيات إبراهيم”.
وكتب لابيد عبر منصة X: “في مواجهة الأحداث الجارية في سوريا، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى إنشاء تحالف إقليمي قوي مع السعودية ودول الاتفاقيات الإبراهيمية للتعامل مع عدم الاستقرار الإقليمي”.
وأضاف: “لقد ضعف المحور الإيراني بشكل كبير، وتحتاج إسرائيل للسعي الجاد إلى تحقيق إنجاز سياسي شامل يساعدها أيضا في غزة والضفة الغربية”.
واتفاقيات إبراهيم، هي اتفاقيات السلام التي عقدت بين إسرائيل ودول عربية برعاية الولايات المتحدة، واستخدم هذا المصطلح لأول مرة في بيان مشترك بين إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة عام 2020.
وأفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادرها بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط “النظام”.
من جانبه أعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي في بيان مصور استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، مشددا على أنه لا ينوي مغادرة منزله إلا بصورة سلمية لضمان استمرار عمل المؤسسات العامة.
وتمنى الجلالي فجر اليوم أن يسود عهد جديد مؤكدا أنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء لتسليم السلطة.
وأعلن قائد العمليات العسكرية للجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع “الجولاني” فجر الأحد استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي حتى يتم تسليم السلطة.
وسبق لوكالة “تاس” الروسية وقالت إن الرئيس السوري بشار الأسد غادر دمشق.

الأكثر قراءة اليوم

“المتطرف البراغماتي”.. كل ما نعرفه عن “الجولاني” الذي تخلّى عن العمامة وارتدى زيًا عسكريًا وأشعل سوريا..

"معاريف": الجيش الإسرائيلي يغير ملامحه من أجل سد نقص الجنود

"القسام" تبث فيديو لأسير إسرائيلي يوجه رسالة إلى نتنياهو

"توقعات" باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

"إسرائيل" تستعد لسقوط نظام الأسد.. "نقطة تحول دراماتيكية بالشرق الأوسط"

ترامب: سوريا ليست معركتنا.. فلا تتورطوا

المعارضة السورية تعلن "إسقاط بشار الأسد" والسيطرة على دمشق

الأخبار الرئيسية

المعارضة السورية تعلن "إسقاط بشار الأسد" والسيطرة على دمشق

ما بين الجولاني الراديكالي وأحمد الشرع "السياسي"

الاحتلال: استدعاء الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز للحدود مع سوريا

429 يوما للحرب على غزة: شهداء بالعشرات وقصف خيام النازحين بخان يونس ودير البلح

دمشق تستفيق على وقع الرصاص والزغاريد ابتهاجا برحيل الأسد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية