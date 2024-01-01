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مسيرة حاشدة في مدينة "بريمرهافن" الألمانية تنديداً بالعدوان على غزة

الأحد 08 ديسمبر 2024 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة حاشدة في مدينة "بريمرهافن" الألمانية تنديداً بالعدوان على غزة



برلين/ وكالات/

نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في ولاية بريمن الألمانية، امس السبت، مسيرة حاشدة في مدينة بريمرهافن شمال ألمانيا، تنديدا باستمرار العدوان ومجازر وجرائم الاحتلال في قطاع غزة، والضفة بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في شوارع مدينة بريمرهافن، العلم الفلسطيني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين، والدعوة لوقف حرب الإبادة، وطالبوا بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى كافة أنحاء القطاع.

ودعا رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان، مفوض عام التجمع وامين سره الاطراف الفلسطينية إلى توحيد الجهود الفلسطينية الداخلية والعمل مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح من أجل دخول المساعدات وعلاج المرضى والجرحى خارج القطاع.

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