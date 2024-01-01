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وزير الشتات الاسرائيلي يدعو لاحتلال قمة جبل الشيخ في سوريا

الأحد 08 ديسمبر 2024 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الشتات الاسرائيلي يدعو لاحتلال قمة جبل الشيخ في سوريا



القدس المحتلة / سما/

دعا وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية الاسرائيلي "عَميحاي شيكلي"، من حزب الليكود، إلى أن تحتل إسرائيل قمة جبل الشيخ في الأراضي السورية.

واعتبر شيكلي، في منشورة في منصة "إكس"، أن "الأحداث في سورية بعيدة عن كونها سببا للفرح. ورغم أن هيئة تحرير الشام وزعيمها، أحمد الشرع، يصورون أنفسهم كمنتج جديد، لكن في نهاية الأمر معظم سورية موجودة الآن تحت سيطرة منظمات انبثقت من القاعدة وداعش".

وتابع أن "الأنباء السارة هي تزايد قوة الأكراد واتساع سيطرتهم في شمال شرق الدولة، وعلى إسرائيل أن تستأنف سيطرتها على ذروة جبل الشيخ وترسيخ خط دفاعي جديد على أساس خط وقف إطلاق النار للعام 1974. ويحظر السماح للجهاديين بالاستقرار قريبا من "بلداتنا" في إشارة إلى المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة.

وجاءت تصريحاته رغم أن نتنياهو طلب من أعضاء الكنيست التابعين لحزب الليكود عدم الإدلاء بتصريحات حول قضية سوريا دون موافقة من مكتبه.

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