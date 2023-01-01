رام الله / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، الصادرة صباح اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44.664، والإصابات إلى 105.976 منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما تناولت استشهاد شاب على حاجز قلنديا العسكري ومداهمات واعتداءات للمستعمرين بالضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

52 شهيداً و142 جرحى في أربع مجازر بمختلف أنحاء القطاع.. إبادة عائلات بقصف النصيرات

استشهاد شاب على حاجز قلنديا العسكري ومداهمات واعتداءات للمستعمرين بالضفة واصابة جندي و3 مستعمرين في علمية دعس شمال الخليل

4 آلاف مبتور وألف اصابة بالعمود الفقري والدماغ في غزة

غوتيرش: الكارثة في غزة تمثل انهيارا تاما لإنسانيتنا

"الحياة الجديدة":

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44.664 والإصابات إلى 105.976 منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

شهيد على حاجز قلنديا والاحتلال يقتحم بيت عزاءه ومنزله في الرام

نيابة عن الرئيس: الرجوب يقلد بطلة الكاراتية مريم بشارات ميدالية الإنجاز

"الفاو" تعتمد قرار "الوضع في غزة يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة".. والخارجية تجيب

وزير الخارجية النرويجي: نريد دولة فلسطينية كاملة تضم الضفة وقطاع غزة

"الأيام":

60 شهيدا.. حرب الإبادة ونسف المباني يتواصلان وتصاعد الغارات على رفح

استهداف متواصل لمستشفى كمال عدوان: انقطاع الكهرباء يهدد الأطفال والمرضى

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا

اصابة جنديين اسرائيليين بجروح خطيرة عند مخيم الفوار

المعارضة السورية تطرق ابواب دمشق.. انهيار جيش النظام وفرار آلاف الجنود

توقعات باستئناف مباحثات وقف اطلاق النار في غزة خلال أيام

اصابة مواطنين وإتلاف ممتلكات خلال موجة اعتداءات للمستعمرين والاحتلال يقتحم مركزا طبيا في سلواد

ستة شهداء في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان