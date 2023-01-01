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شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدينة غزة ووسط القطاع

الأحد 08 ديسمبر 2024 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدينة غزة ووسط القطاع



غزة / سما/

 استشهد وأصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدينة غزة، ودير البلح وسط القطاع.

وأفاد مراسلونا، باستشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بحي المشاعلة جنوب غرب دير البلح وسط القطاع.

واستشهدت سيدة، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة الغفري بالقرب من مسجد اليرموك بمدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة رفح، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,664 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,976 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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