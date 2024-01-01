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الاحتلال: استدعاء الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز للحدود مع سوريا

الأحد 08 ديسمبر 2024 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: استدعاء الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز للحدود مع سوريا



القدس المحتلة / سما/

 استدعى الجيش الإسرائيلي "الفرقة 98" و"لواءي المظليين" و"الكوماندوز" للحدود السورية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "على ضوء الأحداث في سورية وبناء على تقييم الوضع وإمكانية دخول المعارضة إلى المنطقة الفاصلة، قام الجيش الاسرائيلي بنشر قوات في المنطقة الفاصلة العازلة وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية، وذلك لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان والإسرائيليين، على ما جاء في البيان.

وأكد المتحدث العسكري في البيان أن "الجيش الإسرائيلي لا يتدخل في الأحداث الواقعة في سورية.

وسيواصل الجيش العمل وفق ما تقتضيها الضرورة للحفاظ على المنطقة الفاصلة العازلة وحماية إسرائيل".

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