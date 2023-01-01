429 يوما للحرب على غزة: شهداء بالعشرات وقصف خيام النازحين بخان يونس ودير البلح

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 429 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربع مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 52 شهيدا و142 مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 44664 شهيدا و 105976 اصابة منذ السابع من اكتوبر 2023.

وسط قطاع غزة

وارتقى خمسة شهداء وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال خيمة نازحين بحي المشاعلة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

واكدت مصادر فلسطينية ان الشهداء الخمسة من عائلة حرز الله وهم أب وأم وثلاثة من الأبناء.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزلا على مدخل المدينة ما أسفر عن استشهاد اربعة مواطنين بينهم حسام سكيك مختار عائلته.

واستشهد ثلاثة مواطنين في غارتين منفصلتين في مخيم المغازي وسط القطاع.

وارتفع عدد الشهداء في قصف منزل عائلة النادي مساء الجمعة في النصيرات بعد انتشال 4 شهداء إلى 34.

جنوب القطاع

وارتقى الشهيد محمد ابو مصطفى وجرحى بقصف الاحتلال خيمة نازحين في الحي النمساوي غرب خان يونس.

وارتفع إلى 17 شهيدا عدد الشهداء في مدينة رفح تسعة منهم في غرب المدينة وسبعة شرقها في عمليات قصف وقنص طالت المواطنين.

شمال القطاع

واستشهد اربعة مواطنين وعدد من الإصابات في قصف منزل عائلة شاهين بخي التفاح شرق مدينة غزة.

واستشهدت اربع مواطنات في قصف استهدفا منزلا في محيط كلية نماء بمنطقة الصفطاوي شمال غرب غزة.

واستشهد الطبيب ناصف أبو العمرين وزوجته وأطفاله في قصف الاحتلال منزله بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

وكان مشفى كمال عدوان تعرض لسقوط مئة قذيفة عطلت اجزاء واسعة منه.

ودمر جيش الاحتلال عشرات المنازل ببيت لاهيا ومخيم جباليا.