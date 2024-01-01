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"تاس" الروسية تؤكد : الأسد غادر دمشق

الأحد 08 ديسمبر 2024 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"تاس" الروسية تؤكد : الأسد غادر دمشق



موسكو/ وكالات/

قالت وكالة "تاس" الروسية إن الرئيس السوري بشار الأسد غادر دمشق على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، عقب هجوم كبير شنته جماعات المعارضة المسلحة على مواقع القوات الحكومية.

من جهتها نقلت "رويترز" عن ضابطين في الجيش السوري قولهم إن الرئيس بشار الأسد صعد على متن طائرة وغادر دمشق إلى وجهة غير معلومة فجر اليوم الأحد.

هذا وقالت المعارضة إنهم "دخلوا العاصمة دون أي إشارة إلى انتشار الجيش"، مضيفين: "نحتفل مع الشعب السوري بخبر تحرير أسرانا وفك قيودهم وإعلان نهاية عصر الظلم في سجن صدنايا"، وفق "رويترز".

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