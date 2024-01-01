طقس فلسطين : درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو غائما جزئيًا الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 5-6 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائمًا جزئيًا الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 5-6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائمًا بوجهٍ عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل بحوالي 6-7 درجات مئوية، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائماً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.