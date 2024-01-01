هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تجري حوارا أوليا مع "قسد" في ظل انهيار النظام السوري

القدس المحتلة / سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مسؤولين إسرائيليين يجرون حوارا أوليا مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر حاليا على دير الزور شرقي سوريا.

وأوضحت أن الحوار مع قوات قسد يأتي وسط قلقها من تقدم المعارضة، خاصة الإسلاميين، وفق وصفها.

في حين نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزير الخارجية غدعون ساعر تأكيده أن تل أبيب لا تتدخل في الصراع الجاري في سوريا.

كما أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن قلقه من انتهاك اتفاقية هدنة 1974، قائلا إن ذلك يهدد أمن إسرائيل، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلين اقتحموا مركزا للأمم المتحدة في بلدة حضر في الجولان على الحدود مع إسرائيل.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت في وقت سابق عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن انهيار نظام بشار الأسد تحولٌ دراماتيكي قد يغير واقع الشرق الأوسط، مشيرة إلى هروب جماعي لجنود النظام السوري.

وأضافت المصادر ذاتها أن تل أبيب تستعد لانهيار كامل لنظام الأسد، إذ تحدث المسؤولون الإسرائيليون عن رصد هروب جماعي لجنود النظام في جميع أنحاء سوريا.

واعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن نظام الأسد فقد سيطرته على الحدود مع إسرائيل، التي تخضع لسيطرة شبه كاملة من قوات المعارضة.

كما قالوا إن حزب الله أرسل قوة رمزية إلى سوريا، لكنها -حسبهم- لن تستطيع مساعدة الأسد، وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أنها لا تلحظ تدخلا ملموسا من إيران أو روسيا أو حزب الله في سوريا.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة معاريف عن مصادر استخباراتية إسرائيلية قولها إن هناك احتمالا كبيرا لسقوط النظام السوري في دمشق بعد التقدم المفاجئ لقوات المعارضة المسلحة.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست قالت إنه، في خطوة غير معتادة، أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيزات جوية وبرية في مرتفعات الجولان.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإعلان جاء بسبب الصراع الداخلي المستمر في سوريا، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي الذي ينتشر على طول الحدود ويراقب التطورات قال -في بيان أمس الجمعة- إنه مستعد لجميع السيناريوهات الهجومية والدفاعية.

كما هاجم الجيش الإسرائيلي مخازن أسلحة كيميائية في سوريا أمس الجمعة، إذ قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن هجوم الجيش على مخازن الأسلحة جاء "خشية وصول المتمردين إليها".