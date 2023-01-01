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تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

السبت 07 ديسمبر 2024 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة



عواصم/سما/

 شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الألمانية برلين، والعاصمة السويدية ستوكهولم، ومدينة مانشستر البريطانية، وآرهوس الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن، وماسترخت ولاهاي في هولندا، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,664 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,976 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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