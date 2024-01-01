لبنان: 155 خرقًا إسرائيليًا لوقف النار 14 منهم الجمعة

بيروت/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، في بيان، أنه نفذ خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عدة عمليات في منطقة جنوب لبنان ضد ما سمّاها "أنشطة شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل"، في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان أن طائرة تابعة له أغارت، اليوم السبت، من الجو على "عنصر لحزب الله على دراجة نارية تم رصده في منطقة جنوب لبنان" وزعم أنه شكل "تهديدًا على قوات الجيش المنتشرة في المنطقة" بزعم انتهاكه الاتفاق بين إسرائيل ولبنان.

ووفق أخبار متفرقة نشرتها الوكالة اللبنانية، ارتكب الجيش الإسرائيلي 14 خرقًا لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"، الجمعة، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 9 أيام إلى 155.

وتركزت الخروقات، وفق المصدر ذاته، في العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، وأقضية بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا والنبطية بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب، وقضاء عكار بمحافظة عكار (شمال).

وتنوعت الخروقات الإسرائيلية بين قصف بالمدفعية والصواريخ، وإطلاق نيران من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتفجير منازل، وغارات بطيران حربي ومسير، وتحليق لطيران مسير.

كما سُجّل في بيروت وضاحيتها الجنوبية، تحليق لطيران مسير حربي إسرائيلي على علو منخفض مساء الجمعة، وفي قضاء النبطية، أغار طيران حربي إسرائيلي على مجرى نهر الليطاني بين بلدتي زوطر الشرقية ويحمر الشقيف.

وفي قضاء مرجعيون، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبان في بلدة العديسة سمع صداه في أرجاء الجنوب.

وفي قضاء بنت جبيل، أطلقت القوات الإسرائيلية، فجر وصباح الجمعة، نيران أسلحتها الرشاشة على عدد من بلدات القطاع الأوسط، لا سيما بلدتي عيتا الشعب ورامية.

فيما شهدت بلدة عيترون بالقضاء ذاته عددًا من الانتهاكات الإسرائيلية، بينها إطلاق عدد من قذائف المدفعية على المنازل، وعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة ليلاً.

وفي بلدة يارون، قام الجيش الإسرائيلي، يتابع المصدر اللبناني، بتفخيخ وتفجير عدد من منازل المواطنين، كما حاولت مسيرة إسرائيلية استهداف سيارة في مدينة بنت جبيل مركز القضاء، دون التمكن من إصابتها.

وفي قضاء حاصبيا، سُجل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مثلث الماري - المجيدية - عين عرب، وفي قضاء صور، انفجرت مسيرة إسرائيلية بخزان مياه في بلدة مجدل زون.

وفي قضاء عكار، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الجمعة، على معبر العريضة الحدودي مع سورية، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية، وانقطاع الطريق بين البلدين.