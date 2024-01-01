  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي: نساعد حاليا في صد هجوم مسلحين على موقع للأمم المتحدة بحدود الجولان

السبت 07 ديسمبر 2024 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: نساعد حاليا في صد هجوم مسلحين على موقع للأمم المتحدة بحدود الجولان



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه يساعد حاليا في صد هجوم مسلحين على موقع للامم المتحدة بمنطقة حضر السورية على حدود الجولان.


وجاء في البيان: "قبل قليل، نفذ مسلحون هجوما على موقع للأمم المتحدة في منطقة حضر في سوريا".


وأضاف: "يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا بمساعدة قوات الأمم المتحدة في صد الهجوم".

وتابع: "إن جيش الدفاع الإسرائيلي منتشر بقوات معززة في منطقة مرتفعات الجولان وسيواصل عمله من أجل حماية دولة إسرائيل ومواطنيها".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش قرر إرسال قوات إضافية إلى الحدود مع سوريا استعدادا لسيناريوهات مختلفة.

وأعلن الجيش السوري في وقت سابق من اليوم أن قواته بدأت استعادة زمام الأمور في حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية ونفذت عملية إعادة انتشار في درعا والسويداء وأقامت طوق دفاعي وأمني على ذلك الاتجاه.

وتتعرض سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، تمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص وسط سوريا.

الأكثر قراءة اليوم

قائد في تنظيم سوري لصحيفة عبرية: سنسعى إلى السلام الكامل مع "إسرائيل" وممتنون لها

“المتطرف البراغماتي”.. كل ما نعرفه عن “الجولاني” الذي تخلّى عن العمامة وارتدى زيًا عسكريًا وأشعل سوريا..

معاريف: تاركة ملف "المخطوفين" لترامب.. "إسرائيل" بين "الصراع الداخلي" وتداعيات الساحة السورية

هآرتس: كرة غزة في ملعب “الضمانة الأمريكية”.. هل “يعلم” ترامب أن إسرائيل هي التي تمنع الصفقة؟

الاعلام العبري : مصر تضغط على حماس للقبول بالخطوط العريضة دون إعلان وقف الحرب

هل ستسمح روسيا بسقوط الأسد؟..

وفد من حماس يبحث مع وزير خارجية تركيا الحرب على غزة

الأخبار الرئيسية

"معاريف": الجيش الإسرائيلي يغير ملامحه من أجل سد نقص الجنود

67546b3e4236045a7d23695c

"القسام" تبث فيديو لأسير إسرائيلي يوجه رسالة إلى نتنياهو

"إسرائيل" تستعد لسقوط نظام الأسد.. "نقطة تحول دراماتيكية بالشرق الأوسط"

"توقعات" باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

palestine-flag-black-730x438 (1)

وزير خارجية النرويج: نريد دولة فلسطينية كاملة تضم الضفة وغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية