الجيش الإسرائيلي: نساعد حاليا في صد هجوم مسلحين على موقع للأمم المتحدة بحدود الجولان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه يساعد حاليا في صد هجوم مسلحين على موقع للامم المتحدة بمنطقة حضر السورية على حدود الجولان.



وجاء في البيان: "قبل قليل، نفذ مسلحون هجوما على موقع للأمم المتحدة في منطقة حضر في سوريا".



وأضاف: "يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا بمساعدة قوات الأمم المتحدة في صد الهجوم".

وتابع: "إن جيش الدفاع الإسرائيلي منتشر بقوات معززة في منطقة مرتفعات الجولان وسيواصل عمله من أجل حماية دولة إسرائيل ومواطنيها".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش قرر إرسال قوات إضافية إلى الحدود مع سوريا استعدادا لسيناريوهات مختلفة.

وأعلن الجيش السوري في وقت سابق من اليوم أن قواته بدأت استعادة زمام الأمور في حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية ونفذت عملية إعادة انتشار في درعا والسويداء وأقامت طوق دفاعي وأمني على ذلك الاتجاه.

وتتعرض سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، تمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص وسط سوريا.