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محمد بن زايد يستقبل الشيخ موفق طريف

السبت 07 ديسمبر 2024 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن زايد يستقبل الشيخ موفق طريف



أبو ظبي/سما/

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن الشيخ محمد بن زايد رحب خلال اللقاء بالشيخ موفق طريف الذي هنأ سموه بمناسبة عيد الاتحاد الــ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيا للإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

من جهته، أعرب الرئيس الإماراتي عن شكره للشيخ موفق طريف، متمنيا له دوام الصحة والعافية وزيارة موفقة إلى دولة الإمارات.

وحسب "وام"، تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وتأصيل ثقافة التعايش والحوار الحضاري والسلم بين مختلف الثقافات والشعوب في العالم.

وأشاد الشيخ موفق طريف بمبادرات الشيخ محمد بن زايد وجهوده الخيّرة الداعمة للسلام والتنمية إضافة إلى نهجه الإنساني الذي يستهدف الإنسان وبناءه في مختلف مناطق العالم.

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