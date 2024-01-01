"إسرائيل" تستعد لسقوط نظام الأسد.. "نقطة تحول دراماتيكية بالشرق الأوسط"

القدس المحتلة/سما/

أوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" نقلا عن مسؤولين، لم تسمهم، اليوم السبت قولهم إن تل أبيب تستعد لسقوط نظام بشار الأسد على خلفية فرار جنوده وانسحابهم من خطوط الدفاع إثر المعارك المندلعة في سورية.

وبحسب المسؤولين أنفسهم، فإن "الحديث يدور عن نقطة تحول دراماتيكية يمكنها أن تغير الواقع في الشرق الأوسط".

وبحسب "كان 11"، فإن إسرائيل ترصد فرارا جماعيا لجنود النظام في أنحاء سورية بالشمال والجنوب، وفرارا دراماتيكيا في خطوط الدفاع، بينما يتجمعون حول العاصمة دمشق.

وأشارت إلى أن إسرائيل لا ترصد في هذه المرحلة تدخلا كبيرا من جانب إيران وروسيا وحزب الله. إذ أن الروسيين منخرطين بالحرب في أوكرانيا، وفي نهاية الأسبوع شرعوا بالفرار من سورية بما في ذلك القاعدة التي جرى إقامتها في مدينة اللاذقية باستثناء العمليات الجوية.

وترى إسرائيل أن إيران في مأزق، ومع أنها لا تفتقر إلى الأسلحة إلا أن الحديث يدور عن حدث آخر، وهذه ضربة شديدة في مكانتها بالشرق الأوسط بعد فشل مشروعها بالوكالة الذي يقوده حزب الله، وهناك حديث عن غياب الحافز العميق للتدخل في مشاكل خارج إيران؛ حسبما جاء في "كان 11".



وفي السياق، أعلنت فصائل المعارضة السورية السيطرة على القنيطرة عند الحدود مع الجولان السوري المحتل.

يأتي ذلك مع حشد الجيش الإسرائيلي قوات كبيرة في الجولان السوري المحتل في ظل التطورات والمعارك المتواصلة في سورية، وجاء عنه أن قواته "تنتشر في المنطقة الحدودية، وتزيد من قدرتها واستعدادها، وفقا للسيناريوهات المختلفة".