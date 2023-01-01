  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"توقعات" باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

السبت 07 ديسمبر 2024 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"توقعات" باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل



غزة/سما/

يتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعيًا للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، "حسبما أفاد مصدر مقرّب من الحركة في حديث لوكالة "فرانس برس"، السبت.

وبحسب الوكالة، قال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، إنه "بناءً على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... لبحث أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وأضاف أن "الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافًا أخرى يبذلون جهودًا مثمّنة من أجل وقف الحرب".

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل لهدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهرًا.


إلى ذلك، قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، باسم نعيم، لـ "فرانس برس"، السبت، إن "الوسطاء استأنفوا الاتصالات والمفاوضات مع الحركة، وإسرائيل لبدء جولة مفاوضات جديدة حول التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف أنّ حماس "أبلغت الوسطاء هذا الأسبوع أنّها مستعدة لإظهار مرونة بشأن التوصل لاتفاق لوقف الحرب وتنفيذ ذلك، بما يشمل جدولاً زمنيا محددًا بمواعيد ومتفق عليه لانسحاب القوات الإسرائيلية الكلي من المحاور الرئيسية" في غزة.

وتطرق نعيم، بحسب المصدر، إلى محوري فيلادلفيا، وهو الشريط الحدودي مع مصر، ونتساريم الذي يعزل من خلاله الجيش الإسرائيلي مدينة غزة وشمال القطاع عن بقية أجزاء القطاع المحاصر والمدمر.

يذكر أنه منذ بداية الحرب، لم يتم تنفيذ سوى هدنة واحدة تم خلالها إطلاق سراح رهائن مقابل أسرى فلسطينيين، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

الأكثر قراءة اليوم

قائد في تنظيم سوري لصحيفة عبرية: سنسعى إلى السلام الكامل مع "إسرائيل" وممتنون لها

معاريف: تاركة ملف "المخطوفين" لترامب.. "إسرائيل" بين "الصراع الداخلي" وتداعيات الساحة السورية

“المتطرف البراغماتي”.. كل ما نعرفه عن “الجولاني” الذي تخلّى عن العمامة وارتدى زيًا عسكريًا وأشعل سوريا..

هآرتس: كرة غزة في ملعب “الضمانة الأمريكية”.. هل “يعلم” ترامب أن إسرائيل هي التي تمنع الصفقة؟

الاعلام العبري : مصر تضغط على حماس للقبول بالخطوط العريضة دون إعلان وقف الحرب

هل ستسمح روسيا بسقوط الأسد؟..

دبلوماسي فلسطيني يكشف أسباب تأجيل الاجتماع العربي الطارئ

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" تستعد لسقوط نظام الأسد.. "نقطة تحول دراماتيكية بالشرق الأوسط"

palestine-flag-black-730x438 (1)

وزير خارجية النرويج: نريد دولة فلسطينية كاملة تضم الضفة وغزة

20ipj-4-730x438

مقررة أممية: يجب وقف “الوحشية” الإسرائيلية المستمرة في غزة

الرئاسة السورية تؤكد أن الرئيس بشار الأسد يتابع عمله من مقره في دمشق

لن ينتصر الارهاب في سوريا..لافروف: ندعو مع قادة تركيا وإيران لبدء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية