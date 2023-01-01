"توقعات" باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

غزة/سما/

يتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعيًا للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، "حسبما أفاد مصدر مقرّب من الحركة في حديث لوكالة "فرانس برس"، السبت.

وبحسب الوكالة، قال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، إنه "بناءً على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... لبحث أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وأضاف أن "الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافًا أخرى يبذلون جهودًا مثمّنة من أجل وقف الحرب".

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل لهدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهرًا.



إلى ذلك، قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس، باسم نعيم، لـ "فرانس برس"، السبت، إن "الوسطاء استأنفوا الاتصالات والمفاوضات مع الحركة، وإسرائيل لبدء جولة مفاوضات جديدة حول التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف أنّ حماس "أبلغت الوسطاء هذا الأسبوع أنّها مستعدة لإظهار مرونة بشأن التوصل لاتفاق لوقف الحرب وتنفيذ ذلك، بما يشمل جدولاً زمنيا محددًا بمواعيد ومتفق عليه لانسحاب القوات الإسرائيلية الكلي من المحاور الرئيسية" في غزة.

وتطرق نعيم، بحسب المصدر، إلى محوري فيلادلفيا، وهو الشريط الحدودي مع مصر، ونتساريم الذي يعزل من خلاله الجيش الإسرائيلي مدينة غزة وشمال القطاع عن بقية أجزاء القطاع المحاصر والمدمر.

يذكر أنه منذ بداية الحرب، لم يتم تنفيذ سوى هدنة واحدة تم خلالها إطلاق سراح رهائن مقابل أسرى فلسطينيين، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.