وزير خارجية النرويج: نريد دولة فلسطينية كاملة تضم الضفة وغزة

أوسلو/سما/

قال وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي، السبت، “نريد دولة فلسطينية كاملة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة”.

جاء ذلك في تصريحات ألقاها بارث إيدي خلال جلسة حوارية عن فض النزاعات بافتتاح منتدى الدوحة 2024.

وأضاف وزير خارجية النرويج: “ضمان عيش إسرائيل بسلام مع جيرانها لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية”.

وجدد بارث إيدي تأكيده على “ضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين”.

ويرى الوزير النرويجي أن “التوصل لاتفاقية سلام كبرى في الشرق الأوسط أمر ممكن، لكن يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع فلسطين”.

وقال: “إنه ليس صراعًا واحدًا، ولكن هناك صراع جذري يرتبط بكل هذه الصراعات، وهو غياب حل القضية الفلسطينية”.

وفي وقت سابق السبت، افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منتدى الدوحة 2024 في نسخته الثانية والعشرين، تحت شعار “حتمية الابتكار”، وذلك بفندق شيراتون الدوحة صباح اليوم.

ويستمر “منتدى الدوحة 2024 يومين تحت شعار “حتمية الابتكار” بفندق شيراتون الدوحة، بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية”.

وتشهد نسخة هذا العام التي تبحث التحديات الراهنة والتحولات العالمية في السياسة والاقتصاد والأمن والتكنولوجيا مشاركة أكثر من 4500 مشارك من أكثر من 150 دولة، وأكثر من 300 متحدث، بينهم 7 رؤساء دول، و7 رؤساء حكومات، و15 وزير خارجية،، بحسب معلومات رسمية.