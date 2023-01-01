  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقررة أممية: يجب وقف “الوحشية” الإسرائيلية المستمرة في غزة

السبت 07 ديسمبر 2024 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقررة أممية: يجب وقف “الوحشية” الإسرائيلية المستمرة في غزة



غزة/سما/

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بكل شيء ممكن من أجل وقف “الوحشية” الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركتها في مؤتمر بجامعة فيينا النمساوية، الجمعة، تحت عنوان “الحرب الإسرائيلية: تطهير عرقي استعماري”.

وأكدت ألبانيز أن إسرائيل ترتكب في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت: “لا يجوز وصف ما يحدث في غزة بأنه مجرد حرب، حيث توجد قواعد للحروب أيضا، لكن ما يحدث هناك هو دمار شامل”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

قائد في تنظيم سوري لصحيفة عبرية: سنسعى إلى السلام الكامل مع "إسرائيل" وممتنون لها

معاريف: تاركة ملف "المخطوفين" لترامب.. "إسرائيل" بين "الصراع الداخلي" وتداعيات الساحة السورية

“المتطرف البراغماتي”.. كل ما نعرفه عن “الجولاني” الذي تخلّى عن العمامة وارتدى زيًا عسكريًا وأشعل سوريا..

هآرتس: كرة غزة في ملعب “الضمانة الأمريكية”.. هل “يعلم” ترامب أن إسرائيل هي التي تمنع الصفقة؟

الاعلام العبري : مصر تضغط على حماس للقبول بالخطوط العريضة دون إعلان وقف الحرب

هل ستسمح روسيا بسقوط الأسد؟..

دبلوماسي فلسطيني يكشف أسباب تأجيل الاجتماع العربي الطارئ

الأخبار الرئيسية

"توقعات" باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

palestine-flag-black-730x438 (1)

وزير خارجية النرويج: نريد دولة فلسطينية كاملة تضم الضفة وغزة

الرئاسة السورية تؤكد أن الرئيس بشار الأسد يتابع عمله من مقره في دمشق

لن ينتصر الارهاب في سوريا..لافروف: ندعو مع قادة تركيا وإيران لبدء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة

حزب الله أرسل ألفي مقاتل إلى منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان و”150 مستشارا عسكريا” إلى مدينة حمص

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية