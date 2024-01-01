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الرئاسة السورية تؤكد أن الرئيس بشار الأسد يتابع عمله من مقره في دمشق

السبت 07 ديسمبر 2024 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة السورية تؤكد أن الرئيس بشار الأسد يتابع عمله من مقره في دمشق



دمشق/وكالات/

قالت الرئاسة السورية، إن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تنشر شائعات وأخباراً كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى.  

وذكرت، أنها تنفي كل تلك الشائعات وتنوه إلى غاياتها المفضوحة وتؤكد أنها ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية.

كما أكدت  الرئاسة السورية أن "السيد الرئيس يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق. وتشدد على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدُر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري".

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