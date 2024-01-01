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هوكشتاين: "حزب الله" خسر بين 50 و70% من أسلحته

السبت 07 ديسمبر 2024 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
هوكشتاين: "حزب الله" خسر بين 50 و70% من أسلحته



واشنطن/سما/

قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين إن "حزب الله" خسر ما بين 50 و70% من أسلحته وحوالي 70% من قوته.


وقال هوكشتاين اليوم السبت: "لا أعتقد أننا قضينا على حزب الله، لكنه ربما لا يكون قويا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الرئيس السوري بشار الاسد".


وأضاف: "كان لا بد من وجود اتفاق في لبنان يرتكز على القرار 1701 ويكون قابلا للتنفيذ"، معبرا عن ثقته بأنه توجد أمام لبنان فرصة لاستعادة البلاد من خلال العمل السياسي واختيار رئيس للدولة.

وشدد على أن واشنطن بحاجة إلى تعزيز دعمها للجيش اللبناني وعلى الجميع فعل ذلك.

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